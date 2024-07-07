Глава ЦРУ собирается в Каир на переговоры по Газе

Глава ЦРУ Уильям Бернс планирует посетить Каир для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и возвращению пленных израильтян. Об этом сообщил телеканал Al Qahera News.

«Ожидается, что глава ЦРУ отправится в Каир на неделе для участия в переговорах по сделке по пленным и прекращению войны», — сообщил источник.

Также ожидается прибытие в Каир израильской делегации с целью возобновления переговоров по сектору Газа.

3 июля Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам. После этого глава израильской разведывательной службы Моссад Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. 6 июля сообщалось, что ХАМАС принял предложение США о переговорах по освобождению заложников.

Ранее Нетаньяху назвал срок окончания войны Израиля и ХАМАС.