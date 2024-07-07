В США Байдену предрекли «критическую неделю»

Предстоящая неделя будет «абсолютно критической» для будущей политической карьеры президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский сенатор-демократ Крис Мерфи в интервью телеканалу CNN.

После провала на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом Байден пытается убедить демократов в том, что он является самым достойным кандидатом, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем.

«У избирателей есть вопросы... Я не знаю, насколько пятничное интервью на них ответило, но я думаю, что эта неделя будет абсолютно критической», — сказал Мерфи.

7 июля член палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Байден должен «передать эстафету» и выйти из предвыборной борьбы, если он не в состоянии одержать убедительную победу над Трампом на президентских выборах.

5 июля было опубликовано интервью ABC News с Байденом. В ходе него политик признал вину за провал на дебатах с Трампом, объяснив это усталостью. Он допустил выход из предвыборной гонки, если «всемогущий Господь» велит ему это сделать. После интервью в конгрессе США призвали Байдена сняться с выборов.

Ранее Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности и не намерен это делать.