Помощник российского президента Юрий Ушаков признался, что ему «не хватает фантазии» для ответа на вопрос о возможных сроках восстановления отношений между Москвой и европейскими странами до уровня 2021 года. Отрывок из интервью, в ходе которого он сделал соответствующее заявление, в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Во время беседы корреспондент поинтересовался у помощника главы государства, когда приблизительно РФ и Европа смогут восстановить отношения до прежнего уровня. Однако Ушаков затруднился ответить на этот вопрос.

«Мне не хватает фантазии», — сказал он.

3 июля председатель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи сообщил о планах правых партий в Европейском парламенте (ЕП) создать новую фракцию, деятельность которой будет направлена на нормализацию отношений с Москвой и против санкционной политики регионального содружества. По его словам, в коалицию могут войти немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и болгарская партия «Возрождение». Политик не исключил присоединения и других партий.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, почему Европе нужны хорошие отношения с РФ.