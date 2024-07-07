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МВД Франции сообщило о рекордной явке на парламентских выборах

МВД Франции: явка на парламентских выборах составила рекордные 26,63%

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MOHAMMED BADRA/Reuters

Явка на парламентских выборах во Франции на 12 часов по парижскому времени составила рекордные 26,63%, превысив показатели первого тура. Об этом сообщает France Info со ссылкой на МВД республики.

«По состоянию на 12 часов явка на парламентские выборы составила 26,63%. В 2022 году на тот же час она составляла 18,99%», — заявили в ведомстве.

Издание отметило, что это также самая высокая явка во втором туре законодательных выборов с 1981 года.

30 июня в первом туре парламентских выборов во Франции в это время на участки пришли 25,9% избирателей. Победу одержали правая партия «Национальное объединение», набрав 33,4% голосов.

До этого неизвестные напали на представителя кабмина Франции перед выборами.

Ранее стало известно, какую партию хотят видеть у власти большинство французов.

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