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Посол рассказал о формировании «команды России» в Индонезии

Посол Толченов заявил о формировании «команды России» в Индонезии

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Посольство России в Индонезии

В Индонезии формируется «команда России» из продвигающих интересы РФ организаций. Об этом РИА Новости рассказал Сергей Толченов в первом интервью после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.

«Здесь формируется своего рода, как говорят в Индонезии, Tim Rusia («Команда России» на индонезийском — ред.). Она будет решать задачи под политическим руководством посольства», — заявил дипломат.

По словам посла, сейчас Россия и Индонезия видят друг в друге интересных партнеров и нацелены на развитие сотрудничества по самому широкому спектру направлений.

Он отметил, что на данный момент в Индонезии помимо посольства работают сотрудники целого ряда ведомств и представительств, готовых продвигать российско-индонезийские связи. При этом число таких ведомств в Индонезии, по словам Толченова, «будет только пополняться».

До этого посол призвал Индонезию донести мирную инициативу по Украине до России.

Ранее индонезийские власти разрешили открыть российское консульство на острове Бали.

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