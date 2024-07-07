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В Раде раскритиковали руководство Воздушных сил Украины за провалы в обороне

Депутат Рады Безуглая призвала руководство ВС уйти в отставку после провалов

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Заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и безопасности Марьяна Безуглая раскритиковала руководство Воздушных сил (ВС) Украины за провалы в обороне страны и призвала военачальников уйти в отставку. Об этом пишет украинское издание «Политика Страны».

Депутат обвинила генералов ВС в том, что они «утилизируют» самолеты и системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Так Безуглая отреагировала на удары армии России по аэродрому в Миргороде. Ее возмутило то, что в Полтавской области спокойно летали российские беспилотники и наводили ракеты на цели, «как в тире или в компьютерной игре».

Безуглая отметила, что были потеряны две установки Patriot, потому что их не перемещали и не маскировали. К тому же местное население знало об их точном расположении. Депутат обвинила ВС в том, что они не разработали «способов противодействия вражеским дронам», которые залетают вглубь страны и совершают атаки или наводят ракеты.

По ее словам, командующий Воздушных сил Николай Олещук «накручивает» потери противника, согласовывая сфальсифицированную статистику, где преувеличиваются успехи ВС Украины.

Безуглая призвала руководство ВС уйти в отставку «вслед за Содолем» (командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрий Содоль — прим. ред.).

Ранее в Раде обвинили ВС Украины в манипуляциях со статистикой.

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