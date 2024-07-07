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Захарова отреагировала на сообщения о расстреле ВСУ пленного российского военного

Захарова: американские СМИ делали вид, что не знали об издевательствах Киева

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия предоставляла факты об издевательствах киевского режима в Донбассе, однако СМИ США делали все, чтобы не видеть этого. Об этом в беседе с «Известиями» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского военнопленного.

«Вы знаете, смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид о том, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее», — заявила дипломат.

Она напомнила, что министерство иностранных дел Российской Федерации неоднократно представлял доклады о нарушении прав человека, в том числе в Совете Безопасности ООН. Однако СМИ Соединенных Штатов делали все, чтобы не замечать эту информацию, отметила Захарова.

Дипломат добавила, что все это является открытыми фактами, о которых американские журналисты не говорят ни слова.

До этого газета The New York Times опубликовала рассказ военного врача Каспара Гроссе о расстреле ВСУ пленного российского военного. Следственный комитет РФ расследует данную информацию.

Ранее в ООН рассказали о пытках российских пленных на Украине.

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