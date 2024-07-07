Альянс Сахеля назвали самым эффективным в борьбе с терроризмом

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани назвал Альянс государств Сахеля самой эффективной организацией в регионе по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Альянс государств Сахеля является единственным эффективным субрегиональным объединением», — отметил Тчиани.

Он напомнил, что народ его страны «безвозвратно отвернулся от ЭКОВАС, который отличается «нехваткой вовлеченности» в борьбу с терроризмом.

До этого Нигер не исключил возможность военного вторжения в страну.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума.

Ранее президента Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана.