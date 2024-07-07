СМИ анонсировали визит директора ЦРУ в Катар

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс собирается с визитом в Доху на следующей неделе. Об этом сообщил портал Axios.

По данным израильских источников, глава ведомства проведет встречу с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Кроме того, запланированы встречи с директором израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и главой разведслужбы Египта Аббасом Камелем.

Издание обратило внимание на оптимизм израильских и американских чиновников в вопросе возможного достижения договоренностей с палестинским радикальным движением ХАМАС.

До этого ХАМАС согласился говорить с Израилем об освобождении заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в ООН предупредили о риске начала войны между Израилем и Ливаном.