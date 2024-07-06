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Несколько журналистов задавали Байдену вопросы, подготовленные Белым домом

WSJ: Белый дом выдавал список с вопросами журналистам, интервьюирующим Байдена

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Elizabeth Frantz/Reuters

По меньшей мере двое журналистов, проводивших интервью с президентом США Джо Байденом в последнее время, задавали вопросы из списка, подготовленного Белым домом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что ведущая на радио в Филадельфии Андреа Лоуфул-Сандерс получила список из восьми вопросов. Она согласилась на это при условии, если будет задавать свои уточняющие вопросы.

Еще один радиоведущий в Висконсине Эрл Ингрэм подтвердил изданию, что получил для интервью с Байденом список вопросов.

WSJ подчеркивает, что оба интервью последовали за дебатами президента США с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

В предвыборном штабе Байдена утверждают, что не ставят условия по использованию данных вопросов.

До этого стало известно, что интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC лишь усилило опасения относительно его способностей и перспектив его участия в президентской гонке, американский лидер «отрицает реальность».

Президент США в ходе интервью «отрицал реальность», добавляет WSJ, отмечая, что Байден вряд ли покинет президентскую гонку по собственному желанию.

Ранее в США признали, что среди демократов царит хаос.

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Выборы в США — 2024
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