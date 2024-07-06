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Демократы в конгрессе США выражают беспокойство за Байдена

CNN: демократы в конгрессе обеспокоены состоянием Байдена

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Marco Bello/Reuters

Множество членов Демократической партии в конгрессе США обеспокоены состоянием американского президента Джо Байдена и его шансами победить конкурента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что демократы выражают свое беспокойство в частных разговорах за закрытыми дверьми.

По мнению источников, может произойти, своего рода, «поворотный момент».

CNN подчеркивает, что проблему Байдена хотят обсудить в воскресенье, 7 июля, в рамках звонка с демократами в палате представителей.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отказался связывать визит в президентскую администрацию одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда для встречи с лечащим врачом американского президента с состоянием здоровья Джо Байдена.

Также стало известно, что лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор в январе 2024 года принимал в клинике Белого дома одного из ведущих экспертов по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда.

Ранее в США рассказали о «мрачной семейной тайне» Байдена.

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