Стармер провел телефонный разговор с Зеленским

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет поддерживать Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Об этом он заявил в рамках телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стармер добавил, что на саммите Североатлантического альянса в июле в Вашингтоне вместе с союзниками подтвердит поддержку Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский выразил благодарность Стармеру за заверение, что поддержка Киева со стороны Лондона будет оставаться неизменно принципиальной.

Стармер стал новым премьер-министром Великобритании 5 июля после уверенной победы Лейбористской партии на парламентских выборах над правящей Консервативной партией. Оппозиционные лейбористы получили свыше 400 мандатов в нижней палате законодательного органа Соединенного Королевства, обеспечив себе место премьера и возможность сформировать правительство. При этом консерваторы находились у власти последние 14 лет.

Ранее в Британии посчитали выгодным для России приход к власти лейбористов.