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Переворот в Киргизии был запланирован на День независимости

ГКНБ: госпереворот в Киргизии планировалось осуществить на День независимости

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РИА Новости

Госпереворот в Киргизии планировалось осуществить на День независимости 31 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

«Указанные лица 31 августа вблизи города Бишкек планировали организовать проведение спортивных игр с целью концентрации большого количества молодежи со всех регионов страны, в том числе заранее подготовленных деструктивно настроенных сил», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что на мероприятие среди прочих планировалось пригласить отдельных лидеров оппозиции в качестве провокаторов для призыва толпы к пешему выдвижению в город.

Накануне были задержаны пятеро граждан Киргизии, которые готовили насильственный захват власти в стране. При обыске у них изъяли арсенал оружия — порядка 70 единиц винтовок и пистолетов, а также 255 тысяч патронов.

Кроме того, у них были обнаружены 150 комплектов формы правоохранительных органов Киргизии и компоненты самодельных взрывных устройств. Организаторы планировали устроить по пути следования массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами и поджогами.

Ранее ФСБ задержало россиянина, призывавшего к захвату власти в РФ.

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