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Трамп назвал Байдена жуликоватым и дал ему совет

Трамп посоветовал Байдену остаться в президентской гонке и помочь Китаю

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Gerald Herbert/AP

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал действующему главе американской администрации Джо Байдену не выходить из президентской гонки, чтобы «сделать Китай вновь великим». Слово политика приводит ТАСС.

«Жуликоватый Джо Байден должен игнорировать своих многочисленных критиков и двигаться вперед с рвением и силой со своей мощной и далеко идущей предвыборной кампанией», — заявил экс-глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что «сонному Джо» необходимо продолжать свою «кампанию по разрушению США» и «сделать Китай вновь великим».

Кроме того, бывший президент США порекомендовал Байдену в продолжении своего правительства быть «таким же сообразительным, точным и энергичным» как на дебатах.

До этого газета Politico узнала о плохом самочувствии Байдена за два дня до дебатов. Позже глава Белого дома признался, что во время дебатов у него была сильная простуда, также он устал после двух командировок в Европу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии выступает Трамп, тогда как от Демократической — действующий президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что спонсоры демократов пожертвуют $2 млн на поиск нового кандидата в президенты США.

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Выборы в США — 2024
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