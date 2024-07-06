Нового президента-реформиста Ирана призвали продолжить курс консерватора Раиси

Религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал нового президента Ирана Масуда Пезешкиана продолжить курс своего предшественника Эбрахима Раиси. Его слова приводит «Интерфакс».

Подчеркивается, что продолжение прежнего курса приведет «к процветанию народа Ирана и к успехам нашей страны».

Пезешкиан является представителем иранских реформистов, и уже заявил о готовности сотрудничать с иранскими политическими силами невзирая на разницу в убеждениях, в то время как его предшественник Раиси был ярким представителем ультраконсерваторов.

6 июля избирком Ирана объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, проведенных после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Пезешкиан набрал 16,384 млн из 30,530 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Явка на выборах составила 49,8%.

Ранее Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана.