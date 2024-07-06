Председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель предложил учредить День независимости от влияния США. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что мир должен раз и навсегда отчиститься от американской гегемонии. В связи с этим глава Клуба друзей Крыма призвал объявить 4 июля Днем независимости от влияния США.

«Это было бы символично для стран, которые бросили вызов монополярному миру, и тех, кто стремится избавиться от американской экспансии», — подчеркнул Поппель.

По его словам, в течение последних двух лет представители различных стран мира собираются 4 июля с целью осудить Вашингтон за вмешательство во внутренние дела иных государств. Кроме того, они критиковали Вашингтон за препятствование сохранению их уникальных культур.

«Эта порочная практика (вмешательство США в дела других стран — «Газета.Ru») должна остаться в прошлом», — резюмировал руководитель Клуба друзей Крыма.

В 2023 и 2024 годах 4 июля прошли саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятия состоялись в Индии и Казахстане соответственно.

До этого агентство Bloomberg опубликовало статью обозревателя Андреаса Клута, который заявил об утрате США своей исключительности. Как отметил журналист, эта страна больше не является примером демократического развития для других держав.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил процесс формирования многополярного мира.