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Названа главная проблема в отношениях Москвы и Вашингтона

Риттер: главная проблема США в том, что они не воспринимают Россию всерьез

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Большая проблема США состоит в том, что администрация Джо Байдена не воспринимает Россию всерьез. Об этом заявил бывший офицер американской разведки в эфире Judging Freedom, доступный на YouTube.

«Если бы Байден не лгал, используя Минские соглашения для вооружения Украины, а сел за стол переговоров с Россией, украинский конфликт бы уже прекратился, а Москва не создавала бы мощнейшую армию в мире», — заявил экс-разведчик.

Риттер добавил, что численность российской армии была бы по-прежнему на уровне 900 тысяч военнослужащих, а не превышала два миллиона. Экс-разведчик подчеркнул, что если бы администрация президента США соблюдала договоренности, Россия бы не переоснастила всю свою оборонную промышленность и не размещала бы вновь ядерные ракеты средней и малой дальности в Европе.

Риттер подчеркнул, что США кругом потерпели неудачу. Вашингтон не понимает Москву и то, как она, реагируя на американские провокации, становится самым значимым игроком не только на европейской, но и на глобальной арене.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что администрация США, питая иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией, продолжает курс на войну.

В свою очередь посол США в РФ Линн Трейси сообщила, что Вашингтон старается использовать оставшиеся немногочисленные каналы связи с Москвой, чтобы не допустить «просчетов и недоразумений».

Ранее в Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию.

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