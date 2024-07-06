Орбан рассказал о переговорах с Путиным

Президент России Владимир Путин очень рациональный политик. Об этом в беседе с изданием Die Weltwoche заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после переговоров с российским президентом.

«Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность», - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Глава венгерского кабмина назвал «вызовом» проведение переговоров с Путиным, поскольку важно «поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень» с президентом РФ.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что восхищается своим венгерским коллегой Орбаном из-за поездки в Киев и Москву.

Премьер Венгрии посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, 5 июля. Визит политика состоялся после поездки в Киев, в котором он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

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