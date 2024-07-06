Стало известно, когда решится вопрос с открытием российского консульства на Бали

Решение об открытии российского генерального консульства на индонезийском острове Бали будет принято до конца 2024 года. Об этом заявил посол РФ в Джакарте Сергей Толченов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас данный вопрос находится на «продвинутой стадии рассмотрения».

«Убежден, что до конца текущего года такое решение будет принято», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что с момента приезда на Бали генерального консула и его подчиненных до официального открытия представительства должно пройти определенное время. Речь идет о сроке от одного до трех лет. Это время нужно, чтобы консульство стало способно выполнять все свои функции, уточнил Толченов.

Как сказал дипломат, даже после открытия генерального консульства на Бали в течение некоторого времени консульский отдел посольства Москвы в Джакарте будет считаться основным пунктом оказания соответствующих услуг. Но, несмотря на это, у граждан РФ появится возможность решать срочные и не терпящие отлагательства вопросы прямо на месте и не обращаться для этого в посольство в столице Индонезии.

В феврале посольство РФ в Индонезии заявило, что власти республики дали «принципиальное» согласие на открытие российского генерального консульства на Бали. В тот момент Москва и Джакарта обсуждали технические детали соглашения.

Ранее россиянам объяснили отсутствие прямых авиарейсов на Бали.