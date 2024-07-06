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Маск заявил, что в США нет президента

Маск: в США уже давно нет президента

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Gonzalo Fuentes/Reuters

В Соединенных Штатах давно нет президента. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Хороший вопрос, так как очевидно, что у нас его (президента - прим. ред.) давно нет», - написал Маск, комментируя статью колумниста газеты New York Times Росса Даутата, которая вышла с заголовком «Нужен ли Америке президент?».

До этого американское издание Politico узнало, что президент США Джо Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом.

При этом газета Wall Street Journal писала, что интервью Байдена телеканалу ABC лишь усилило опасения относительно его способностей и перспектив его участия в президентской гонке. Американский лидер «отрицает реальность», добавляло издание.

Ранее в США признали, что среди демократов царит хаос.

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