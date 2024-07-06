Газета Politico узнала о плохом самочувствии Байдена за два дня до дебатов

Президент США Джо Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, у главы государства была сильная простуда. За два дня до мероприятия Байден провел непродолжительную репетицию дебатов со своими помощниками, а затем весь день отдыхал. Тесты на коронавирус были отрицательными, уточнили источники.

На следующий день помощники президента пытались наверстать упущенное, подготовка к дебатам также продолжилась утром 27 июня. По мнению некоторых советников, усиленные репетиции еще больше подорвали здоровье политика.

Дебаты с участием Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Во время своего выступления действующий президент США запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль.

Позднее в интервью ABC Байден признался, что во время дебатов у него была сильная простуда, также он устал после двух командировок в Европу. Политик сказал, что был сильно измотан, поэтому не смог прислушаться к своим инстинктам в плане подготовки к мероприятию.

В ответ на вопрос, проходил ли Байден тесты по здоровью и когнитивным способностям, президент заявил, что никто не говорил ему о необходимости этого. Политик отметил, что его деятельность на посту главы США сама по себе свидетельствует о профессиональной пригодности.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что спонсоры демократов пожертвуют $2 млн на поиск нового кандидата в президенты США.