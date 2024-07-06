В Иране рассказали о процедуре вступления в должность президента

Инаугурация Масуда Пезешкиана на пост президента Ирана, а также назначение им нового правительства состоится в ближайшее время. Об этом заявил министр внутренних дел республики Ахмад Вахиди, передает РИА Новости.

Вахиди также уточнил подробности процедуры вступления в должность нового президента.

По его словам, после того, как Наблюдательный совет (высшая палата парламента, следящая за проведением выборов) подтвердит проведения президентских выборов, в письме Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи будет объявлено о том, кто из кандидатов в итоге был выбран.

По словам главы МВД, затем письмо будет утверждено Хаменеи, а уже после этого состоится инаугурация избранного президента в парламенте. Далее новый глава государства назначит новый кабинет министров.

5 июля в Иране прошел второй тур внеочередных президентских выборов. По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Явка на этих выборах составила 49,8%. Пезешкиан станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран.

Ранее в Иране арестовали террористов, готовившихся сорвать выборы президента.