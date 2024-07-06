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Токаев предложил Баку и Еревану помощь в мирных переговорах

Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Баку и Еревана

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Казахстан готов стать посредником между Азербайджаном и Ереваном и предоставить площадку для переговоров. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время саммита Организации тюркских государств в Азербайджане, сообщает ТАСС.

«Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий. Мы готовы в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном», – заявил глава государства.

Токаев подчеркнул, что только конструктивный диалог может разрешить любые конфликты и прийти к миру.

Президент также отметил наметившиеся положительные тенденции в вопросе деэскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией.

На днях министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку могут доработать мирное соглашение и подписать его в течение месяца. По словам Мирзояна, Армения настроена очень конструктивно, ее предложения и подходы прозрачны.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал главное препятствие для заключения мирного договора с Арменией.

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