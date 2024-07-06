СМИ связали победу лейбористов в Британии с бедственным положением граждан

Результаты парламентских выборов в Великобритании, на которых победила Лейбористская партия, говорят о серьезном разочаровании жителей страны в политике, проводимой властями. Об этом сообщает издание Politico.

«Это не история о том, что Британия склоняется к левым взглядам. Это история о чем-то более глубоком: о невыполненных обещаниях и утраченном доверии, о несостоятельности государственных служб и неспособности оплатить коммунальные платежи, о коллективной жажде перемен. Это история о глубоком разочаровании в политике», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в Британии в последние годы резко выросла стоимость жизни, увеличились налоговые сборы, система здравоохранения не справляется с нагрузкой. Кроме того, граждан беспокоят плохие дороги, переполненные тюрьмы и наплыв мигрантов. Все это ведет к ощущению развала государственных институтов, уверены авторы статьи.

Выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Ранее король Карл III принял отставку британского премьера Сунака после выборов в парламент.