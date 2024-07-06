Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ связали победу лейбористов в Британии с бедственным положением граждан

Politico: выборы в Британии продемонстрировали разочарование граждан в политике

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Результаты парламентских выборов в Великобритании, на которых победила Лейбористская партия, говорят о серьезном разочаровании жителей страны в политике, проводимой властями. Об этом сообщает издание Politico.

«Это не история о том, что Британия склоняется к левым взглядам. Это история о чем-то более глубоком: о невыполненных обещаниях и утраченном доверии, о несостоятельности государственных служб и неспособности оплатить коммунальные платежи, о коллективной жажде перемен. Это история о глубоком разочаровании в политике», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в Британии в последние годы резко выросла стоимость жизни, увеличились налоговые сборы, система здравоохранения не справляется с нагрузкой. Кроме того, граждан беспокоят плохие дороги, переполненные тюрьмы и наплыв мигрантов. Все это ведет к ощущению развала государственных институтов, уверены авторы статьи.

Выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Ранее король Карл III принял отставку британского премьера Сунака после выборов в парламент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами