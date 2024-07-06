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В Литве осквернили памятник королю

В Литве в День государства осквернили памятник королю Миндаугасу

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Michele Ursi/Shutterstock/FOTODOM

Вандалы в столице Литвы Вильнюсе осквернили памятник королю Миндаугасу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 июля, когда в стране отмечается государственный праздник — День коронации Миндаугаса — День государства.

«На памятнике красной краской было написано: «Вильна наша», — сообщили в полиции.

Надпись была удалена. Правоохранительные органы ведут расследование.

Коронация правителя литовских земель Миндаугаса (Миндовга) прошла 6 июля 1253 года.

До этого стало известно, что сейм (парламент) Литвы 13 июня утвердил изменения в законодательстве, которые разрешают перенос останков советских воинов из общественных мест в городах и поселках на обычные кладбища. Согласно новым нормам, места захоронений включены в список объектов общественного пользования, упомянутых в законе о запрете «пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Литва решила расторгнуть договоры с Россией.

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