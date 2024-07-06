В Турции призвали создать «платформу мира» для урегулирования на Украине

Турция считает необходимым создание «платформы мира» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства 6 июля принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. Встреча состоялась в городе Шуша в Азербайджане.

Во время мероприятия Фидан обратил внимание, что украинский конфликт продолжается уже третий год. Более того, по словам министра, в последнее время Москва и Киев начали демонстрировать более агрессивное поведение.

«Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии», — подчеркнул он.

В то же время глава внешнеполитического ведомства призвал все страны, которые затронул конфликт между РФ и Украиной, выступать с единых позиций.

4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. В ходе беседы турецкий лидер предупредил о риске распространения украинского кризиса на мировой уровень.

Ранее в РФ исключили Эрдогана из списка посредников по Украине.