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В Турции призвали создать «платформу мира» для урегулирования на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил за создание платформы мира по Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Турция считает необходимым создание «платформы мира» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства 6 июля принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. Встреча состоялась в городе Шуша в Азербайджане.

Во время мероприятия Фидан обратил внимание, что украинский конфликт продолжается уже третий год. Более того, по словам министра, в последнее время Москва и Киев начали демонстрировать более агрессивное поведение.

«Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии», — подчеркнул он.

В то же время глава внешнеполитического ведомства призвал все страны, которые затронул конфликт между РФ и Украиной, выступать с единых позиций.

4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. В ходе беседы турецкий лидер предупредил о риске распространения украинского кризиса на мировой уровень.

Ранее в РФ исключили Эрдогана из списка посредников по Украине.

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