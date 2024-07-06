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В парламенте Германии раскритиковали НАТО за политику по Украине

Немецкий депутат Дагделен: на Украине растет риск участия НАТО в конфликте

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Global Look Press

НАТО придерживается недальновидной политики, которая увеличивает риск прямого участия организации в вооруженном конфликте между РФ и Украиной. Об этом заявила член немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен, выступление которой транслировалось на канале Phoenix.

«Нам нужен мир вместо Североатлантического альянса», — сказала она, произнося речь в нижней палате парламента Германии.

Депутат призвала не допустить присоединения Украины к НАТО, а также назвала безответственным выделение средств на помощь этой стране. Она пояснила, что в настоящее время в самой ФРГ сокращаются государственные расходы на образование и здравоохранение.

В конце Дагделен обратила внимание, что сейчас в зоне украинского кризиса растет опасность прямого вмешательства Североатлантического альянса в боевые действия.

16 июля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил НАТО в эскалации конфликта на Украине. По его словам, руководство организации позволяет себе заявления, которые «ускоряют движение в сторону войны».

Ранее в Венгрии предупредили о приближении западных стран к точке невозврата в конфликте на Украине.

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