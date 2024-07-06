Стало известно, когда может состояться инаугурация президента Ирана

Инаугурация избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана может состояться уже в течение недели. Об этом сообщил член Меджлиса Акбар Ранджбарзаде, сообщает Tasnim.

«Несмотря на перерыв в работе, если команда избранного президента готова, то Меджлис может провести церемонию инаугурации уже на этой неделе», — сказал он.

Рабочая неделя по иранскому календарю начинается в субботу.

Член Меджлиса отметил, что приглашение гостей из других государств будет проходить по согласованию с парламентом и правительством.

До этого Масуд Пезешкиан назвал своих оппонентов в электоральном процессе братьями.

5 июля в Иране прошел второй тур внеочередных президентских выборов. По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Явка на этих выборах составила 49,8%. Пезешкиан станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран.

Ранее в Иране арестовали террористов, готовившихся сорвать выборы президента.