Канцлер Австрии рассказал об использовании западного оружия на Украине

Страны, снабжающие Украину вооружениями, сами принимают решения о том, как оно будет использоваться. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет газета Der Standard.

Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны страны Клаудии Таннер, которая обвинила ряд западных государств в пресечении «красной линии» из-за разрешения применять их оружие для ударов по РФ. В частности, глава военного ведомства раскритиковала США и Германию.

«Решение о том, как будет использоваться переданное Украине оружие, остается за странами-поставщиками», — подчеркнул Нехаммер.

Он добавил, что Таннер пыталась обратить внимание международного сообщества на риск эскалации украинского кризиса. В то же время канцлер призвал искать пути мирного урегулирования конфликта, в том числе с привлечением к этому процессу стран — членов БРИКС.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон должен разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атак на аэродромы в глубине российской территории. Как сказал глава государства, снятия запрета США на использование американского оружия для ударов только по приграничным территориям РФ недостаточно.

Ранее Киев предупредили о решительных ответах Москвы на удары по российской территории.