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Спикер Госдумы запустил опрос о наказании за организацию незаконной миграции

Володин начал опрос о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил опрос о том, поддерживают ли россияне законопроект о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных от организации незаконной миграции и выдачи поддельных справок. Проголосовать можно в его Telegram-канале.

«Вы поддерживаете принятие такого закона?» – обратился парламентарий к гражданам.

По состоянию на 10:30 мск 96% участников опроса ответили «да» на соответствующий вопрос, 2% — «нет». Еще 2% респондентов выбрали пункт «все равно».

6 июля Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о конфискации имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции. Речь идет о выдаче поддельных справок и нелегальном завозе мигрантов на территорию России.

Глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявлял, что в России в два раза возросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.

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