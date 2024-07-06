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Минобороны США заподозрили в пропаганде идей милитаризма через фильмы

RS: Пентагон пропагандирует идеи милитаризма через более чем 2 500 фильмов и шоу

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Andrew Harnik/AP

Министерство обороны США пропагандирует идеи милитаризма через голливудские фильмы и телевизионные шоу. Статья с соответствующими обвинениями в адрес Пентагона появилась в журнале Responsible Statecraft.

По словам авторов материала, американское военное ведомство использует киноиндустрию для рекламы имеющейся у него боевой техники. В том числе это касается неэффективных и проблемных видов вооружений, подчеркнули обозреватели.

«От Top Gun до франшизы Marvel и даже таких шоу, как Extreme Makeover, у министерства обороны США получилось сформировать нарратив более чем 2 500 фильмов и телешоу», — говорится в публикации.

Комментируя ситуацию, заведующий кафедрой коммуникационных исследований Университета Джорджии Роджер Шталь обратил внимание на наличие в военном ведомстве отдела по связям в сфере развлечений (OWI). Специалист отметил, что именно через это подразделение Пентагон передает кинокомпаниям свою боевую технику. Взамен министерство получает возможность вносить правки в сценарии фильмов, сказал эксперт.

Журналисты добавили, что во многих голливудских картинах присутствуют маркетинговые сцены. В частности, один из персонажей франшизы «Трансформеры» превращается в истребитель F-22. При этом в одной из сцен в фильме «Человек из стали», рассказывающем о Супермене, главный герой пролетает рядом с истребителями F-35.

Как отметили обозреватели, таким образом Пентагон совместно с режиссерами «формирует эмоциональную связь» между зрителями и оружием.

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