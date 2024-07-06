Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам

Победивший на президентских выборах в Иране сторонник реформ Масуд Пезешкиан назвал своих оппонентов в электоральном процессе братьями. Слова политика приводит издание Nour News.

«Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты — мои братья», — подчеркнул он по итогам голосования.

До этого сообщалось, что Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана.

По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиян набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Отмечается, что явка на этих выборах составила 49,8%.

Пезешкиан станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. Президент в Иране — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности главы государства входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью.

Ранее в Иране арестовали террористов, готовившихся сорвать выборы президента.