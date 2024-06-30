В Иране арестовали террористов, готовившихся сорвать выборы президента

Иранские военные задержали террористов, которые во время выборов президента страны планировали совершить террористические акты. Об этом заявил заместитель главы МВД Ирана Маджид Мирахмади, сообщает телеканал IRIB.

По словам Мирахмади, террористы проникли в страну перед выборами. Их задержали военнослужащие, и «террористическое движение потерпело полное поражение».

Заместитель министра внутренних дел отметил, что задержанные для того, чтобы создать в исламской республике атмосферу нестабильности и заставить людей испугаться идти на избирательные участки, готовились осуществить террористические операции.

До этого сообщалось, что кандидаты на пост президента Ирана реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили не смогли набрать более 50% голосов на выборах для победы, оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 5 июля.

Ранее в МИД РФ назвали Запад угрозой для проведения выборов в Иране.