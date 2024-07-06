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Орбан рассказал об оптимальном статусе НАТО в мире

Орбан: НАТО необходимо сохранить как мирный альянс

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Странам НАТО важно помнить, что альянс создавался как «мирный проект», однако сейчас на повестке дня у него стоит эскалация конфликта, а не его урегулирование. Об этом в статье для Newsweek заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Необходимо помнить, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его будущий успех зависит от его способности поддерживать мир», — подчеркнул он.

Политик признал, что при этом сегодня на повестке дня у альянса не стремление к достижению мира, а наоборот желание эскалации конфликта. Это, считает Орбан, противоречит ценностям Североатлантического альянса.

В этой связи он выразил несогласие с теми членами военно-политического блока, которые утверждают о неизбежной военной конфронтации «с другими центрами силы».

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что восхищается своим венгерским коллегой Виктором Орбаном из-за поездки в Киев и Москву.

Ранее Орбан прибыл с визитом в Азербайджан.

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