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Посол объяснил, почему нет прямых рейсов на Бали из России

Посол считает, что рейсы на Бали не запускаются из-за страха вторичных санкций

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Shutterstock

Прямые рейсы на Бали из России не запускаются из-за страха вторичных санкций по отношению к индонезийским и другим иностранным компаниям. Об этом РИА Новости заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

«С одной стороны, наши индонезийские партнеры действительно говорят о своей заинтересованности в возобновлении прямого авиасообщения. С другой — пока не видно практических шагов по созданию условий для того, чтобы полеты между Россией и Индонезией возобновились», — заявил Толченов.

При этом Толченов отметил, что российские авиаперевозчики высказывали готовность направлять в Индонезию свои самолеты — однако принимающая сторона пока не готова создать условия для достойного приема лайнеров. Толченов связал это с ощущением того, что индонезийские компании опасаются вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов и других стран Запада.

До этого стало известно, что российским туристам станут доступны новые страны с прямыми рейсами.

Ранее стало известно, в какие города России стало дешевле летать.

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