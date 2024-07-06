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Спонсоры демократов пожертвуют $2 млн на поиск нового кандидата в президенты США

WP: спонсоры демократов готовы пожертвовать $2 млн, если Байден выйдет из гонки

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Elizabeth Frantz/Reuters

Группа спонсоров демократов обещает пожертвовать $2 миллиона на организацию дебатов для кандидатов от Демократической партии на выборах президента США, если Джо Байден выйдет из предвыборной гонки. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным журналистов, группу возглавляет бывший генеральный директор Intuit и PayPal Билл Харрис. В публикации подчеркивается, что спонсоры не выступают за какого-то конкретного кандидата, а поддерживают открытое состязание за возможность баллотироваться от Демократической партии. При этом лидер группы характеризует вице-президента США Камалу Харрис как очень сильного кандидата.

Харрис отметил, что еще в 2023 году сомневался насчет кандидатуры Байдена и не стал финансировать его предвыборную кампанию. Он добавил, что «неуверенное» выступление Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом вынудило его начать действовать.

Первые предвыборные теледебаты между Байденом и Трампом прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Ранее Байден назвал условие для выхода из предвыборной гонки.

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