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Американский разведчик заявил, что «Азов» угрожает Зеленскому

Разведчик Риттер: «Азов» запретил Зеленскому соглашаться на переговоры с РФ

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Андрей Бортко/РИА Новости

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что бригада «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)* пригрозила Владимиру Зеленскому расправой в случае его согласия на мирные переговоры с Россией.

«Начштаба »Азова»*, <…> он сказал Зеленскому: «Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец», — сказал он.

По словам эксперта, бригада снова занимается своим привычным делом — угрожает украинскому президенту, если тот «выберет что-то, кроме Вальхаллы». Риттер уверен, подразделение служит удобным инструментом для США, чтобы контролировать Киев и подталкивать его на продолжение конфликта с Россией.

До этого американская журналистка Ким Иверсен заявила, что «Азов» фактически совершил военный переворот на Украине, запугав президента страны Владимира Зеленского.

11 июня американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов».

Ранее в ВСУ признались в использовании заградотрядов из «Азова».

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