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В Сербии объяснили, почему не будут накладывать санкции на РФ по указке ЕС

Вице-премьер Вулин: ЕС не может требовать от Сербии ввести санкции против России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Евросоюз не может требовать от Сербии ввести санкции против России из-за принципа нерушимости границ применительно к Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Сербии Александра Вулина.

«Как иначе понять, что от нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны – святыня, и Украины – святыня, а границы Сербии – вопрос договора членов ЕС и НАТО», — заявил вице-премьер.

Он считает, что заявление ЕС о введении Сербией санкций против России требует тщательной проверки, потому что похоже на вброс.

В начале июля замглавы МИД РФ Александр Грушко посетил Сербию, где провел встречу с президентом Александаром Вучичем и правительством страны. После этого в пресс-службе ЕС западным СМИ заявили, что отношения с Россией не могут быть обычными, и призвали сербские власти согласовать свою политику с Брюсселем.

До этого в МИД РФ рассказали, что Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Вучичем.

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