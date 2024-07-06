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Фицо впервые выступил на публике после покушения

Фицо объявил о необходимости противостоять абсурдным либеральным идеям

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о необходимости противостоять абсурдным либеральным идеям и прогрессивистским идеологиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление словацкого премьера.

«Мы должны вместе поставить огромный заслон перед абсурдными прогрессивистскими и либеральными идеологиями, которые распространяются как рак», — заявил Фицо на торжественном мероприятии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, государственном празднике в Словакии.

Словацкий премьер добавил, что либеральная идеология создает угрозу для Словакии — и правительство будет бороться с таким положением дел. Одним из первых шагов Фицо назвал установление в Конституции страны того, что брак является союзом мужчины и женщины.

Фицо отметил, что если абсурдные либеральные идеи будут искать выхода на политической сцене, то Конституция страны будет реформирована для защиты от этого.

Это первое выступление словацкого премьера после покушения — выступление Фицо продолжалось на протяжении 20 минут, причем свою речь премьер Словакии читал стоя.

До этого Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения.

Ранее покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт.

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