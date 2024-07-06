Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок в Будапеште

Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Будапеште, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что в МИД Германии поражены и намерены провести «серьезную и честную» дискуссию после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

Отмечается, что поездка Бербок в Будапешт будет перенесена на более позднюю дату.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Орбан назвал свой неожиданный визит продолжением «мирной миссии». В ЕС резко раскритиковали Венгрию за визит Орбана в Москву, а в ФРГ потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета объединения.

В Белом доме также выразили обеспокоенность из-за визита Орбана в Россию.

Ранее в Германии назвали цель поездки Орбана в Москву.