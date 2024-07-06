Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок в Будапеште

Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу Сийярто и Бербок в Будапеште

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Будапеште, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что в МИД Германии поражены и намерены провести «серьезную и честную» дискуссию после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

Отмечается, что поездка Бербок в Будапешт будет перенесена на более позднюю дату.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Орбан назвал свой неожиданный визит продолжением «мирной миссии». В ЕС резко раскритиковали Венгрию за визит Орбана в Москву, а в ФРГ потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета объединения.

В Белом доме также выразили обеспокоенность из-за визита Орбана в Россию.

Ранее в Германии назвали цель поездки Орбана в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами