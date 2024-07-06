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В США поторопили членов НАТО увеличивать расходы на оборону

Белый дом: США ждут от членов НАТО планов по росту оборонных расходов до 2% ВВП

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Ron Edmonds/AP

США ждут от членов Североатлантического альянса убедительных планов по росту оборонных расходов до 2% ВВП, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы собираемся продолжать настаивать на справедливом распределении бремени и на заслуживающих доверия планах всех союзников, которые еще не выполнили обязательство по 2%», — сказал он на спецбрифинге.

По словам представителя Белого дома, США ждут, когда союзники по НАТО подготовят планы, направленные на достижение этого показателя в обозримом будущем.

4 июля британская газета Financial Times писала, что на июльском саммите стран НАТО в 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп пригрозил, что США могут покинуть альянс, если союзники не увеличат расходы на оборону.

В конце июня министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что страна не сумеет достигнуть установленного НАТО порога расходов на оборону в 2% ВВП и до 2028 года. Он объяснил, что проблема кроется в «бюрократических правилах Европы». Сейчас оборонные расходы Италии составляют порядка 1,43% ВВП (€29,1 млрд).

Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года. Тогда это решение объяснили «российской угрозой» в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Ранее в Польше рассказали о ключевых темах предстоящего саммита НАТО.

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