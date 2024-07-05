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В Белом доме оценили решение по новому генсеку НАТО

США приветствовали консенсус по назначению Рютте новым генсеком НАТО

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Mikko Stig/Reuters

Власти США позитивно оценивают решение о назначении новым генсеком Североатлантического альянса бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, передает РИА Новости. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, пока у Вашингтона нет планов по контактам нидерландского политика с американским лидером Джо Байденом, в том числе в рамках июльского саммита НАТО, который пройдет на территории Соединенных Штатов.

«Мы приветствуем консенсус вокруг Марка Рютте — нового генерального секретаря, который заступит с 1 октября», — отметили в Белом доме.

Рютте послы стран-участниц НАТО утвердили следующим генсеком организации еще в конце июня. Политик предстоит заменить Йенса Столтенберга, который исполняет свои обязанности уже почти 10 лет. Его мандат несколько раз продлевался из-за неспособности блока согласовать другого кандидата. По информации западных СМИ, выбор Рютте тут не случаен, политика хотят использовать в роли противовеса в случае возможной победы на выборах президента США Дональда Трампа, известного своими критическими заявлениями в адрес альянса.

Ранее в России сочли неважной предстоящую смену генсека НАТО.

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