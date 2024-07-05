Посол США в Венгрии заявил об «ущербе» от визита Орбана в Россию

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву наносит ущерб отношениям страны с союзниками. Об этом заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман, сообщает РИА Новости.

«Речь идет не о «мире», а о выгоде, и это наносит огромный ущерб венграм и отношениям Венгрии с ее союзниками», — сказал он.

По словам дипломата, глава венгерского кабмина «не является миротворцем», пока он не потребовал от президента России Владимира Путина завершить конфликт «на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины».

5 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены визитом премьера Венгрии в РФ.

Глава комитета по международным делам бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете Евросоюза из-за поездки Орбана в Россию.

Визит Орбана в Москву состоялся 5 июля. Во время встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и президент РФ в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.