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В США демократки пытаются через жену убедить Байдена покинуть президентскую гонку

WP: сторонницы демократов просят жену Байдена убедить его сняться с выборов

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Elizabeth Frantz/Reuters

Американские сторонницы Демократической партии призвали первую леди Соединенных Штатов Джилл Байден убедить Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах. Соответствующее открытое письмо опубликовала газета The Washington Post.

«Мы обращаемся к вам, госпожа Байден, с просьбой призвать вашего мужа прекратить свою президентскую кампанию. Пришло время молодому поколению взять на себя ответственность за то, чтобы остановить [экс-президента США] г-на [Дональда] Трампа на его пути», — говорится в тексте. Авторы письма отметили, что молодой кандидат сможет побороться с Трампом за пост главы государства, в то время как Байден будет уничтожен конкурентом, если продолжит президентскую гонку.

Сторонницы Демократической партии считают, что возможный приход Трампа к власти «угрожает стране, демократии, экономике и гуманитарным ценностям».

До этого в администрации Белого дома сообщили, что Байден продолжит работать в полную силу, в том числе рано утром и поздно вечером. Там также отметили, что глава государства признает важность баланса труда и отдыха.

Ранее в США рассказали о «мрачной семейной тайне» Байдена.

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Выборы в США — 2024
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