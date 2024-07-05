Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом

Жан-Пьер: после теледебатов Байден консультировался со своим врачом

close
100%
Louisa Gouliamaki/Reuters

После неудачного выступления на теледебатах президент США Джо Байден консультировался с врачом, однако полноценного медицинского освидетельствования не потребовалось. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

«Хочу быть супер, супер ясно понятой по этому поводу. Это был разговор, и его доктор не счел, что обследование необходимо», — пояснила Жан-Пьер.

По ее словам, причиной обращения Байдена к врачу была простуда.

5 июля главный корреспондент телекомпании CNN по медицинской проблематике, нейрохирург Санжай Гупта написал, что после неудачного выступления на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности. По словам специалиста, с неврологической точки зрения врачей, которые посмотрели дебаты и поделились с ним своими соображениями о них, беспокоила сбивчивая бессвязная речь Байдена, внезапная потеря концентрации посреди предложения, заторможенная речь и отсутствие мимики, что иногда приводило к отстраненному выражению лица с открытым ртом.

В тот же день группа влиятельных спонсоров призвала Байдена сняться с президентской гонки в США. Письмо за подписью 168 человек было доставлено нескольким советникам Белого дома, которые должны передать его самому Байдену.

Ранее в Европе поддержали снятие Байдена с выборов.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами