В Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом

После неудачного выступления на теледебатах президент США Джо Байден консультировался с врачом, однако полноценного медицинского освидетельствования не потребовалось. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

«Хочу быть супер, супер ясно понятой по этому поводу. Это был разговор, и его доктор не счел, что обследование необходимо», — пояснила Жан-Пьер.

По ее словам, причиной обращения Байдена к врачу была простуда.

5 июля главный корреспондент телекомпании CNN по медицинской проблематике, нейрохирург Санжай Гупта написал, что после неудачного выступления на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности. По словам специалиста, с неврологической точки зрения врачей, которые посмотрели дебаты и поделились с ним своими соображениями о них, беспокоила сбивчивая бессвязная речь Байдена, внезапная потеря концентрации посреди предложения, заторможенная речь и отсутствие мимики, что иногда приводило к отстраненному выражению лица с открытым ртом.

В тот же день группа влиятельных спонсоров призвала Байдена сняться с президентской гонки в США. Письмо за подписью 168 человек было доставлено нескольким советникам Белого дома, которые должны передать его самому Байдену.

Ранее в Европе поддержали снятие Байдена с выборов.