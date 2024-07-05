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В ООН предупредили о риске начала войны между Израилем и Ливаном

В ООН опасаются перехода конфликта Израиля и Ливана в полноценную войну

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Zhang Tianlang/Global Look Press

В ООН обеспокоены ростом количество обстрелов на ливано-израильской границе, передает ТАСС. Как заявили в канцелярии пресс-секретаря генсека организации, данные шаги создают риск возникновение полноценного конфликта между двумя странами.

«ООН глубоко обеспокоена ростом интенсивности вчерашних обстрелов через «голубую линию», что повышает риск полномасштабной войны. Эскалации можно и нужно избегать. Мы вновь заявляем, что опасность просчета, который может привести к внезапному и более масштабному пожару, реальна», — говорится в сообщении.

В канцелярии генсека ООН отдельно отметили, что ситуация может быть урегулирована только путем переговоров. В ведомстве подчеркнули, что дипломатическое решение проложит дорогу к дальнейшим шагам по этому треку.

Ситуация на Ближнем Востоке после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Еврейское государство ответило на атаку полноценной военной операцией в секторе Газа. Цель боевых действий — уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, захваченных группировкой. Ливанская «Хезболла» выразила поддержку палестинской организации, тем самым став еще одной целью для Израиля. В итоге стороны начали обмениваться ракетными обстрелами в зоне ливанско-израильской границы.

Ранее в ливанской «Хезболле» рассказали, каких действий ожидают от Израиля.

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