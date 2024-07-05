В США обвинили команду Байдена в высокомерии

Команда президента США Джо Байдена неверно отреагировала на провальные дебаты политика с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, считает конгрессмен-демократ Скотт Питерс, передает Fox News. По его словам, реакция оказалась слишком высокомерной.

«Нам нужен был толчок, но мы его не получили. И команда [Байдена], на мой взгляд, была очень самонадеянной в своем ответе <...> Мы хотим знать, каков план, чтобы победить на этих выборах и изменить эти цифры. Если у них нет плана, то, я думаю, нам нужно двигаться в другом направлении», — отметил Питерс.

Он добавил, что еще до провальных дебатов у Байдена были плохие рейтинги в колеблющихся штатах, исход голосования в которых может определить результат выборов. Питерс подчеркнул, что итог прений не добавил президенту США очков в этих регионах.

«Главное — выиграть выборы. Именно в этих семи-десяти штатах будет приниматься решение, и Джо Байден будет отставать. Нам нужен план, чтобы победить в этих штатах. И если у Джо Байдена есть такой план, я хочу услышать о нем», — резюмировал конгрессмен.

Ранее сообщалось, что влиятельные спонсоры Демпартии призвали Байдена снять свою кандидатуру с выборов.