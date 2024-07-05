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Байден оценил свои шансы на победу над Трампом на президентских выборах

Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах президента США

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Brian Snyder/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность в том, что в состоянии победить своего клнкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Слова действующего американского президента передает РИА Новости.

«Да», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста.

5 июля издание The Washington Post писало, что группа влиятельных активистов и спонсоров Демократической партии США направила Джо Байдену письмо с просьбой о выходе из президентской гонки.

В этот же день портал Axios сообщил, что представители Белого дома и избирательный штаб Байдена все больше беспокоятся о состоянии его здоровья и способности продолжать борьбу за второй срок на посту главы государства.

Газета Financial Times написала, что спонсоры Демократической партии США сочли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома предпочтительными кандидатами на замену провалившему дебаты Байдену в президентской гонке.

Ранее в Европе поддержали снятие Байдена с выборов.

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Выборы в США — 2024
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