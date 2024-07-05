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В Молдавии не нашли плюсов в движении в ЕС

В молдавской оппозиции обвинили Санду в отсутствии результатов евроинтеграции

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Максим Блинов/РИА Новости

Народ Молдавии стал заложником красивых слов и пустых обещаний за четыре года стремления государства в Евросоюз, считает лидер оппозиционного в Молдавии политического блока «Победа» Илан Шор. В своем Telegram-канале он отметил, что президент страны Майя Санду ничего не добилась за это время.

«Уже четыре года мы идем по пути так называемой евроинтеграции. Санду, где результаты? На фоне высокой инфляции зарплаты остаются позорно низкими, пенсии — мизерными. В безопасности не чувствует себя даже министр здравоохранения Немеренко, если верить ее заявлениям. Люди стали бояться полицию, преследующую граждан в аэропорту и на мирных акциях», — написал Шор.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее власти Молдавии заподозрили в подготовке к объединению с Румынией.

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