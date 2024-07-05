В МИД назвали условия для возвращения к диалогу с Японией

Возобновление диалога с Японией предполагает пересмотр враждебного курса, который Япония занимала по отношению к России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко в ходе встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава», сообщает ТАСС.

«Администрация Кисиды совершила недальновидный выбор в пользу «семерочной солидарности» и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины, что привело к небывалому ухудшению российско-японских отношений», – сказал дипломат.

Он отметил, что отношения двух стран могут вернуться на прежний уровень только после конкретных шагов со стороны Токио.

В конце июня МИД России заявил решительный протест в связи с планами японских властей по проведению совместных с ФРГ и Испанией военных учений неподалеку от границы РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Ранее в МИД РФ сообщили, как отреагируют на угрозы Дальнему Востоку.